Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Genel Kurulu yeni hafta, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren torba tasarı için mesai yapacak. Düzenleme, 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye verilmesini öngörüyor. Ayrıca 266 lira olan 65 yaş aylığı da 500 liraya çıkarılıyor.

Tasarıyla, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı gibi alacaklar yeniden yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak. Vatandaşlar borçlarını ister 36 ay taksitle, isterse peşin ödeyebilecek.

Peşin ödemelerde, gecikme faizinin yalnızca yüzde 10'u ödenecek.

Tasarıyla üniversite öğrencilerine de af getirilecek. Terör suçları haricinde çeşitli nedenlerle üniversiteye devam edemeyen öğrencilere tekrar üniversite kapıları açılacak. Düzenlemeden 500 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

Tasarı imar barışını düzenlemesini de içeriyor. Düzenlemeyle imarsız yapılara, yapı kayıt belgesi verilecek. İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve tarihi yarımada içerisindeki alanlar kapsam dışında tutulacak.

Düzenleme ile, Bağ-Kur borcu olan esnafın, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanacak sağlanacak.

20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı da Genel Kurul'un gündeminde olacak.

Tasarıyla, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.