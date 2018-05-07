Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının Demirören Grubu'na satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. İki grup Doğan Medya'nın 916 milyon dolar bedelle satışı için anlaşma sağlamıştı.

HANGİ ŞİRKET NE KADARA SATILDI?

Anlaşma kapsamında satışı gerçekleşen markalar ve satış tutarları şöyle:

-Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara,

-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara,

-Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara,

-Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara,

-Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara,

-Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 12 milyon 751 bin dolara,

-Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara,

-Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirdi.

DEMİRÖREN 7 YILDIR MEDYA SEKTÖRÜNDE

Milangaz ve Likidgaz markalarıyla kamuoyunda bilinen Demirören Grubu'nun iş dünyasındaki varlığı 1956 yılında kurulan Oto Kolaylık şirketiyle başladı.

1972 yılında Milangaz'la enerji sektörüne adım atan grup 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otoğaz firmasını bünyesine kattı. Holding özellikle LPG sektöründe çok sayıda şirketin (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz) sahibi konumunda.

Demirören Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini yine Doğan Grubu'ndan satın alarak medya sektörüne girdi.

Grup son alarak Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Total'in Türkiye birimini Nisan 2016'da bünyesine katarak akaryakıt dağıtım sektöründe de önemli aktörlerden biri oldu.

Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.