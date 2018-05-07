Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, gözaltındakilerin ifadesi doğrultusunda, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen 2'si meslekten ihraç edilen, 15'i halen görevde olan askeri personel ile "sivil mahrem asker imamı" olarak değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkez ile Bandırma, Erdek, Bigadiç, Edremit ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Malatya, Elazığ ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13'ü aktif görevde asker ve bir sivil mahrem imam olmak üzere 14 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.