Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli açıklamalar;

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

Ticaret hacmimizin ilk kez 2017'de 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindirici ama hedefimiz 5 milyar dolar. Belgrad-Saraybosna otoyolu projesi bölgesel ekonomik gelişmeyi sağlayacaktır. Ayrıca bu proje barış projesidir. Birilerinin ülkemizin balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsız olduklarını görüyoruz, meyve veren ağaç taşlanır.

FENERBAHÇE MESAJI

-Sayın Vucic'in basketbolla arasının iyi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe basketbol takımı Sırbistan'da Euroleague Final Four'a katılacak. Fenerbahçe'de de Sırp oyuncular var. Şimdiden başarılar diliyoruz.

Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz" yanıtını verdi.