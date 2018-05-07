Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perakende sektöründe yalnızca alışveriş anlamında değil sosyal ve eğitsel anlamda da misafirlerinin ilgi odağı olmayı başaran ÖzdilekPark AVM’ler, bugüne kadar gerçekleştirdiği beğeni toplayan ve yoğun katılım sağlanan projeleriyle sektörde adından söz ettirmeye devam etti.

Yıl boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapan ÖzdilekPark AVM’ler, bu alandaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırdı.

Uluslararası bir yarışma olan ve pazarlama - iletişim alanlarında gelen binlerce başvuruyu tarafsız olarak değerlendiren Hermes Creative Awards; ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, ÖzdilekPark İstanbul, ÖzdilekPark Antalya’yı Platin, Gold ve Onur ödüllerine layık gördü.

ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Drama Atölyesi projesiyle Platin ödülü kazanırken, ÖzdilekPark İstanbul, Özel Etkinlik kategorisinde Macera Uçuşu etkinliğiyle Gold ödülünü kazandı. ÖzdilekPark Antalya ise Özel Etkinlik kategorisinde Eko Çocuk Köyü projesiyle özel Onur ödülünü kazandı.