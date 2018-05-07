Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken avukat Deveci  hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma  kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan şüpheli Deveci, İstanbul TEM Şube  ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Avukat Deveci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı bazı  paylaşımlarda, ''Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir'', ''Mehmetçik naparsa  güzel yapar'', ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya  getirmeye çalışıyorlar'', ''Cumhurbaşkanından, İç İşleri Bakanına AKP il  başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın'' şeklinde ifadeler  kullandığı belirtildi.