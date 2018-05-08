Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdiş, Yalova Devlet Hastanesi'nden ambulansla uzman hekim ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak İstanbul'a sevk edildi. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Erdiş, Acil Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Erdiş'in yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yetkililer, Erdiş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Bu arada, polis ekipleri, hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.