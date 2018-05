Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ ANKARA

Savunma sanayiinin köklü kuruluşlarından ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden dışlanmasının projeyi çökerteceğini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelerek hem kurumun çalışmalarını anlatan hem de üretim tesislerini gezdiren Görgün, başta ABD’nin F-35 açıklamaları ve ASELSAN’daki FETÖ temizliği olmak üzere gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Görgün’ün açıklamaları özetle şöyle:

“(ABD’nin S-400’e tepki olarak F-35 tavrı) Şahsi kanaatim F35’lerin satışında bir sıkıntı olmayacağı yönünde. Program ortaklarından bir tanesi Türkiye. Bir çok parçasını ASELSAN ve diğer kurumlar üretiyor. F-35’te elektronik harp kısmı bizde. F-35 için ASELSAN’ın dışında TAİ’nin de yüklendiği işler var. ASELSAN’nın elektronik harp ve aviyonik sistemler konusunda katkısı olacak. Türkiye o projenin önemli bir partneri. Kolay kolay vazgeçilebilecek bir konumda değil. Türkiye’nin dışlanması F35 programını çökertir. Tabii programı çökertmek istiyorlarsa...”

SİLAHLARIN ENTEGRASYONU

Türkiye hali hazırda her sisteme entegre olabilecek silah üretiyor. ASELSAN hem Batı menşeili hem de Rus menşeili sistemlere entegre olabilecek sistem geliştirecek kapasiteye sahip. Uzaktan komutalı silah sistemi NEFER buna örnek. Yerli hava savunma sistemi HİSAR da buna göre üretiliyor.

GİZLİ AMBARGO İDDİASI

ASELSAN’ın kuruluşu zaten ambargo ile başladı. Bu tip baskılara hazır olan, zaman içinde gelebilecek ambargolara karşı da tedbirlerini almış bir şirketiz. Ülkelerin geçici olarak birbirlerine karşı bu tür sıkıntılar olabilir. Bizi dar boğaza sokan bir durum görmüyorum. Yurt dışı alımlarda da tek tedarikçiler değil, birden fazla tedariklerin olmasına gayret gösteriyoruz. Sadece yerlileştirme değil, kendimize ait çözümlerin de üretilmesi konusunda çalışıyoruz. 60’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5 milyar 400 milyon civarında bir ciro yaptık. Bunun yüzde 15’lik kısmı ihracat. 2018’de ihracatımız 2017’ye göre çok daha iyi olacak.

FETÖ TEMİZLİĞİ

İnsan kaynakları departmanımız, devletin ilgili kurumlarıyla çok sıkı şekilde bütün personelimizi birden fazla defa tarattı, taratmaya da devam ediyor. Bu, dinamik bir süreç. Var olan pek çok kriter var. Bilgi kaynağına sahip olduğumuz yerden gelen bilgiler var, istihbari bilgiler var, kulaktan kulağa gelen bilgiler, ailelerinden gelen bilgiler vs. pek çok şey toparlandı. Çalışmamız devam ediyor. Bir çok kişinin iş akdine son verildi. Önümüzde yine çalışmaya devam ettiğimiz, doğru karar vermeye çalıştığımız, birden fazla defa sorguladığımız bir liste var, yine üzerinde çalışıyoruz. Bu tür bağlantılar tespit edildiği anda gereğini yapacağız. Bu konuda irademiz net ve keskindir.

MOTOR ÜRETİMİNDE EKSİĞİMİZ YOK

Motor üretimi konusunda ASELSAN olarak bir eksiğimiz yok. İstenildiği takdirde, malzeme, sensör, ürün ve platform üretme, elektronik, silah üretme kapasitesine sahip bir kurumuz. Türkiye’de bir motor üretim bandının kurulmasının fizibilitesi her zaman tartışılıyor. Ekonomik bakış açısında sorun olduğunu düşünüyorum. Mühendislerimizin hiç meselesi yok.”

‘PULAT’lar yaz sonu tanklarda

ASELSAN’ı ziyaret eden gazetecilere kurumun üretim tesisleri de gezdirildi. Gazetecilerin en çok incelediği sistem PULAT tank savunma sistemi oldu. Sistem hakkında bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, şöyle devam etti: Daha önce modernize edilmiş M60 tanklarına ilave yetenekler kazandırdık. Bu yetenekler arasında 360 derece gözetleme sistemi, füze ikaz sistemi, kendi koruma amaçlı stabilize silah sistemi, sis havanları ve ilave artırılmış zırh yetenekleri. Savunma sistemi PULAT’ın entegrasyon çalışmaları da devam ediyor. PULAT tanklarda standart ürün olarak operasyonlarda kullanılacak. Atış testlerini gerçekleştirdik önümüzdeki yaz sonu taktik olarak da tanklara takılmış olacak. Tanksavarlara anında karşılık verecek. Bir diğer savunma sistemi AKKOR ise Altay tankıyla birlikte 2020’de kullanılacak.

İntiharlar abartılmış olabilir

Prof. Dr. Görgün, ASELSAN intiharları konusunda ise şunları söyledi: Göreve geldikten sonra bu konuda insan kaynaklarından rapor istedim. Soruşturmalar devam ettiği için bağlayıcı bir şey söylemek doğru değil. Abartılma durumu da olabilir. Mesela çalışanlardan bir tanesi 7-8 sene önce ASELSAN’dan ayrılmış. Sekiz sene sonra başka yerde çalışırken intihar etmiş. Gazeteler “ASELSAN çalışanı intihar etti” diye verdi. Tabii burada çalışırken intihar edenler de var. Bunların şu an inceleme ve araştırmaları yapılıyor. Şu anda savcılık dosyası açık durumda. Biz pırıl pırıl gençlerimizin ne farklı oluşumlara meyletmesini ne de birikimleriyle birlikte böyle bir sona gitmelerini arzu etmiyoruz.

Beyin göçü durdurulmalı

ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Görgün, Türkiye’den beyin göçü olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: Maaş faktörü olmamasına rağmen personelin yurt dışına gittiğini görüyoruz. Ciddi tedbir alınması gereken bir konu. Kanuni düzenlemelerin yapılması lazım. Savunma sanayiinde kendini geliştirmiş insanların yurt dışına kaçışını engellemek gerekiyor. Bazı ülkelerde kritik projelerde çalışanlar bulundukları kasabanın dışına çıkamıyor. Buna benzer bir şey yapılabilir. Özellikle yurt dışında yetişmiş, kritik konularda çalışan, belli birikimi olmuş vatandaşlarımızın ülkemize kazandırılması konusunda gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 100’ün üzerinde Türk mühendisini geri getirdik.