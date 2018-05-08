Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Bu kapsamda ASELSAN tarafından üretilen 16 adet ‘Ertuğrul’ bomba imha robotu Emniyet’e teslim edildi. Güvenlik güçlerinin elinde çok amaçlı kullanılan birçok insanız kara aracı bulunurken, özellikle ASELSAN’ın üreticisi ve geliştirici olduğu insansız kara aracı ailesi ‘Kaplan’ çeşitli el yapımı bomba tespiti, bomba imha gibi kritik görevlerde kullanılıyor. Kaplan ailesine ait Ertuğrul’un da sayısı çeşitli görevlerde kullanılmak üzere her geçen gün artarken, yeni nesil robotlar, yurt dışındaki örneklerine oranla içerdiği daha fazla özellikle dikkat çekiyor. El yapımı patlayıcıların zorlu şartlar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için özgün olarak tasarlanan milli araç Ertuğrul, her türlü arazi ile yüzey alanında yüksek hareket yeteneğine sahip. Bomba imha uzmanlarının güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlayan Ertuğrul, engebeli zor arazilerde de rahatlıkla görev yapabiliyor, 500 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Ertuğrul, kablosuz veya kablolu kullanılabilen iletişim ve video aktarım sistemi ile şüpheli nesneleri güvenli bir mesafeden inceleme ve tehditlere müdahale etme imkânı da sağlıyor.