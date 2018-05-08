Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli’nin talimatıyla milletvekili adaylarının belirlenmesi için Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman’ın da yer aldığı Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

Komisyon dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. MHP Genel Merkezi’nde yapılan Komisyon toplantısı akşam saatlerine kadar sürdü. Yıldız, Yalçın ve Büyükataman bin 815 aday adayının başvuru evraklarını tek tek inceledi. Komisyon başvuruları incelerken, FETÖ kıstasını da göz önüne aldı. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da 15 hukukçudan oluşan ekip aday adaylarını araştırmak için harekete geçti. FETÖ ile ya da başka bir terör örgütleriyle bağlantısı bulunanlar tespit edilecek. Tespit edilenler Komisyon’a bildirilecek ve bu kişiler aday gösterilmeyecek.

MHP, milletvekili adaylarını belirlemek için teşkilat yoklaması da yapacak. İnternet üzerinden teşkilatların adaylıklar için görüş bildiriminde bulunmasını isteyecek olan Bahçeli, gelen tepkiler doğrultusunda listeyi hazırlayacak. Aday adayları, gerektiği takdirde mülakata da alınacak. Aday adayları kendilerini ve ülke için gerçekleştireceği projeleri anlatacak. Komisyon’un çalışmalarını 15 Mayıs’a kadar tamamlaması bekleniyor. Daha sonra Bahçeli ve kurmayları 21 Mayıs’ta YSK’ya sunulacak aday listesine son şeklini verecek.