Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
08.05.2018 - 10:15 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler : iyi parti,gözaltı,
559310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559310.aspx
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