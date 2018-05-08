Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın etkisi Avrupa'da devam ediyor. Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin'de; Türk askerinin güvenliği sağlamasıyla hayat normale dönmeye başladı. Afrinlilerin de memnun olduğu dönemde Almanya'dan konuyla ilgili bir çıkış geldi.

ALMAN BAKAN İSTANBUL'A GELİP 'AFRİN'DE NE İŞİNİZ VAR' DİYOR

Almanya, Türk siyasetçilerin ülkelerinde propaganda yapmasını yasakladı fakat Alman bakan İstanbul'a gelip terör propagandası yaptı. 'Zor Zamanlarda Türkiye-Avrupa Dostluğu' başlıklı konferansta konuşan Almanya'nın AB'den Sorumlu Bakanı Michael Roth skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'nin Afrin'e girmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Roth, bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi:

"Bu harekat, hem halk hem de parlamentomuzda farklı farklı görüşlere sebep oldu. Türkiye'nin bu operasyondaki gerekçeleri bizi ikna etmedi. Yakın dostumuz ve NATO müttefikimiz olarak bu konulardaki kaygılarımıza daha çok kulak kabartmasını beklerdik."

"VİZE VERMEYİZ"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Roth, vize muafiyetini de hatırlatarak AB'nin bu durumda anlaşmaya sıcak bakmayacağını sözlerine ekledi.