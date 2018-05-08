Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı isminin kullanılmasına onay verdi.Millet Partisi, CHP, SP, İP ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı’na itirazda bulunmuştu.CHP, İP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kuracağı ittifakın ismi ‘Millet İttifakı’ olarak belirlenmişti.
YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması
08.05.2018 - 18:16 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK'dan 'Millet İttifakı' ismini kullanabilirler, diye karar çıktı
Etiketler : ysk,
559374 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559374.aspx
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