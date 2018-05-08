Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı isminin kullanılmasına onay verdi.Millet Partisi, CHP, SP, İP ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı’na itirazda bulunmuştu.CHP, İP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kuracağı ittifakın ismi ‘Millet İttifakı’ olarak belirlenmişti.