Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki Suriyelilerin İŞKUR üzerinden kayıtlı istihdama geçirilmesini sağlamak amacıyla protokol imzalanırken, şimdi de sayıları 500 bine yaklaşan kâğıt toplayıcıları ve 1 milyondan fazla gündelik işçi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Sosyal Diyalog” kapsamında bir araya gelecek. Türkiye ve dünya örneklerinden yola çıkılarak, kâğıt toplayıcılarından ev hizmetlerinde çalışanlara kadar örgütlenmesinde güçlük çekilen grupların durumu masaya yatırılacak.



ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Kayıt dışı çalıştıkları için örgütlenmede güçlük çeken kâğıt toplayıcıların ve gündelik işçilerin sosyal diyaloğa katılımı; çalışma şartlarının iyileştirilmesine, gelir eşitsizliklerinin azaltılmasına ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir büyümenin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, temsilcilerin sosyal diyalogta bulunması, hükûmete söz konusu çalışanların talepleri konusunda daha iyi politikalar üretme imkânı sunacak.

1,5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenceleri bulunmayan kâğıt toplayıcıların sayısı yaklaşık 500 bin. Bunun 100 bini İstanbul’da yaşıyor. Diğer yandan sayıları 1 milyondan fazla olan gündelik işçi de yanında çalıştığı kişinin sadece kısa mesaj atması dâhilinde sosyal güvenlik kapsamından yararlanabiliyor.