Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 37,7 milyonu civarında, bu ülke nüfusunun yüzde 49’unun aktif internet kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda sosyal medyanın, seçimi büyük ölçüde etkileyeceği öngörülüyor. Gazetemize konuşan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, önümüzdeki seçimde önemli kilit noktalarının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu kilit noktalarından biri de bir buçuk milyona yaklaşan, ilk defa oy kullanacak olan genç seçmen ve bunun yanında 18-25 yaş aralığı içerisinde daha önce de oy kullanmış genellikle medya olarak sosyal medyayı kullanan yeni seçmen kitlesi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seçimlerde bu kitle çok önem arz ediyor. Bundan sonraki seçimlerde de en önemli kitle yeni medya kullanan genç kitle olacak.” Seçimde oy kullanacak olan genç seçmenin iyi analiz edilerek özelliklerinin bilinmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Türk, “Bu kitle ile iletişim kurabilmek için onun medyasını kullanmanız gerekir; o medya sosyal medyadır” dedi.



KOZ: KAMPANYA İÇİN SÜRE KISA

Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Konur Alp Koz ise 60 günlük bir seçim sürecinin siyasi partilerin seçim kampanyalarını büyütebilmeleri için çok kısa olduğuna dikkat çekerek, “Seçim çalışmalarında daha çok sosyal medya ve kitle iletişim araçları kullanılacak. Kullanıcı yaş gruplarının iyi analiz edilmesi gerekiyor. Gençler için daha farklı bir dil ve üslup geliştirilmeli” diye konuştu.