Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde Suriye’nin İdlib şehrindeki gerginliği azaltma bölgesinde 5 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 nolu gözlem noktasını kurdu. 60 askeri araçtan oluşan konvoyun Halep’e giriş yaptığı aktarıldı.
TSK, İdlib'te 5 nolu gözlem noktasını kurdu
09.05.2018 - 14:02 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’te 5 nolu gözlem noktasını kurdu. Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesine 60 askeri araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu giriş yaptı.
Etiketler : TSK,
559480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559480.aspx
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