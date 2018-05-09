Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde Suriye’nin İdlib şehrindeki gerginliği azaltma bölgesinde 5 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 nolu gözlem noktasını kurdu. 60 askeri araçtan oluşan konvoyun Halep’e giriş yaptığı aktarıldı. 