Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını cevapladı.Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu.Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.Erdoğan, bu durumun oluşturacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" dedi.

"ABD GERÇEK DOSTLARINI KAYBEDİYOR"

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor" dedi.Erdoğan, "Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı çok ciddi bir yanlıştı. Bazı sorunları kökünden çözdüğünüzü düşünüyorsunuz ancak işler böyle yürümüyor. Burada İsrail'e olumlu bir mesaj mı göndermeye çalışıyorsunuz, İsrail yönetimini mi tatmin etmeye çalışıyorsunuz."dedi.

ABD'den alınacak F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Erdoğan, F-35'lerin verilmemesinin müttefikliğin ruhuna uymayacağını belirtti.Tutuklu rahip Andrew Brunson'un siyasi amaçla istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü liderinin de ABD'de olduğunu hatırlattı. Yapılanın rehine diplomasisi olmadığının altını çizdi.

ABD'NİN İRAN KARARI



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.