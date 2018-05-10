Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 24.00 sıralarında 6 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar ufak çapta çökme meydana geldi. Çökme tehlikesine karşı büyük panik yaşayan bina sakinleri 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 112 ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. Polis çevre güvenliğini alıp binaya kimseyi yaklaştırmazken çökme tehlikesi geçiren bina ve yanındaki binalarda oturanların binaları boşaltması için anons yapıldı.



Ekipler uzun süre dil döktü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen mühendisler binada incelemede bulunurken, yan binalarda oturan vatandaşların binayı tahliyeleri için uzun süre uğraş verildi. Ekiplerin çabası sonucunda vatandaşlar ikna olup binayı boşaltırken bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili karar verilecek.