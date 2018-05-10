Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanın “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanları sosyal medyadan harekete geçti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki Erdoğan düşmanlarının açtığı ‘#TAMAM’ etiketi FETÖ ve PKK’nın desteğiyle twitterda dünya gündemine oturttu ve TT oldu. Buna üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a destek amacıyla ‘DEVAM’ etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde 1 milyon 700 bin paylaşım alan ‘DEVAM’ etiketi de dünyanın gündemine oturmayı başardı. Ancak ‘DEVAM’ etiketi bir süre sonra twitter tarafından, hiçbir açıklama yapılmadan TT listesinden kaldırıldı.

‘DEVAM’ kampanyası başlatılınca Erdoğan düşmanları bu defa etiket hilesine başvurdu. Twitter’ın gelişmiş aramalarda yer alan harf kombinasyonunu kullanan kullanıcılar “TAMAM” yerine aralarında birer boşluk yaparak “T A M A M” etiketi yaptı. Böylece etiket de yer alan tüm harf kombinasyonlarına benzer tweetler “TAMAM” kampanyasına eklemeye çalışıldı.



KÜRESEL GÜÇLER DEVREDE

Twitter’da ‘TAMAM’ etiketinin dünya gündemine oturması için devreye giren küresel güçlerin oyunları deşifre oldu. Atılan yaklaşık 1 milyon 700 bin tweet’in, yaklaşık 1 milyon buçuk milyonu yurt dışından atıldığı tespit edildi. Tweetlerin birçoğunun PKK ve FETÖ mensuplarının bulunduğu başta ABD, Almanya, Yunanistan, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden atıldığı belirlendi. Verilere göre, ABD’den 861 bin 414, Brezilya’dan 327 bin 726, İngiltere’den 158 bin 632’si, Filipinler’den 113 bin 807 tweet atıldığı aktarıldı. Türkiye’den ise 200 bin 528 tweet atıldı. Yine tweetlerin bot ve fake hesaplardan atıldığı dikkat çekti. (Bot hesaplar, herhangi bir konuyu gündeme getirmek ve gündemde tutmak için açılan sahte hesap anlamına geliyor. Fake hesaplar ise kişinin kendine birden fazla açtığı hesap demek oluyor.)

Tweet atanlar arasında FETÖ’nün tepe yöneticileri olduğu belirlenen, firari örgüt elemanları da yer aldı. FETÖ’nün finansörlerinden firari Akın İpek, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu ‘TAMAM’ etiketi ile tweet attı.



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal twitter’dan paylaştığı haritada atılan tweetlerin daha çok PKK ve FETÖ’cülerin bulunduğu ABD, İngiltere, Fransa, Güney Afrika, İspanya, Kanada, Hindistan, Avustralya, Almanya, Filipinler’den atıldığı ortaya çıktı.



‘TAMAM’ paylaşımı dünya basınının da gündemindeydi. Reuters ajansı, ‘Tamam tweetlerinin muhalefet açısından nadir bir birleşme anı’ olduğu yorumunu yaptı.

AFP haber ajansı da “Erdoğan’ın iktidar partisi sandıktan zaferle çıkacağından emin ama ülkede Erdoğan’ın destekçileri ile en az destekçileri kadar tutkuyla ona karşı çıkan muhalifler arasında büyük kutuplaşma var” ifadelerini kullandı.