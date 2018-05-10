Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, FETÖ üyelerinin gizli hücreler şeklinde sosyal medyada da faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. FETÖ üyelerinin Türkiye’de kaos oluşturarak, yaklaşan seçimi yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, “FETÖ’cüler etiket çalışmalarına birebir destek oluyor. Bunlar nitelikli dijital içerik oluşturma yeteneğine sahipler. Çünkü zamanında Türkiye’de de bunları yapıyorlardı. Şu anda da ABD’de yapıp servis ediyorlar” ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin ise FETÖ’nün operasyonları yöneten beyin isimlerinin Türkiye’de olmadığına dikkati çekerek, “FETÖ üyeleri, daha çok Almanya, Fransa, Belçika, Kanada, Amerika ile Pakistan olmak üzere birçok ülkeden kripto hesaplarla giriş yaparak ülkemizde algı operasyonları düzenliyor. Bu tür hesapları zaten her zaman aktif bir şekilde göremezsiniz. Bunlar algı operasyonlarını yapacakları zamanları çok iyi belirliyorlar” dedi.