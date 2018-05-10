Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU



Erdoğan önceki gün AK Parti Meclis grubu toplantısından sonra AK Partili bazı yöneticilerle bir araya gelerek, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Toplantıda, kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen ve imar affı, vergi-prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile emeklilere yılda iki ikramiye verilmesini öngören tasarıda yapılacak değişiklikler ele alındı. Şehitliğin de içinde bulunduğu Gelibolu Tarihî Millî Parkı’nın imar affı kapsamına girdiği gündeme gelince, Erdoğan’ın tepki gösterdiği ve bu alanın kapsam dışına çıkarılmasını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimat doğrultusunda daha önce İstanbul Boğazı’nın kıyı şeridinin imar affı kapsamı dışına çıkarıldığı tasarıya, Gelibolu Tarihî Millî Park alanı da eklendi. Böylece bu bölgede de imar affı uygulanmayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, konuyla ilgili şunları söyledi: Tarihî ve kültürel anlamda “Tarihî Alan Başkanlığı/Çanakkale Şehitliği” özel bir yere sahip. Bu bölgenin kültür ve tarih turizmi anlamında gelişmesi, yapısının korunması için özel bir çaba harcıyoruz. Tarihî alanda bırakın herhangi bir imara aykırılığı, tek bir prefabrik yapı kurulmasına dahi izin vermeyeceğiz. Bu bize şehitlerimizin emanetidir.