Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay “çatı” davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Buna göre sözde eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün aralarında yer aldığı “yurtta sulh konseyi”nin bazı üyelerinin “anayasayı ihlal” “kasten öldürme” ve “cumhurbaşkanına suikast girişimi” suçlarından her bir hainin 252 kere ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan söz konusu sanıklar için, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle her birine 55 bin 880 yıl hapis cezası da istendi. Tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmesini isteyen savcı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.