Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te bulunan örgütün mahrem sorumluları yakalanarak adli makamlara sevk edildi.