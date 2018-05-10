Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te bulunan örgütün mahrem sorumluları yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
FETÖ'nün 8 askeri mahrem sorumlusu yakalandı
10.05.2018 - 12:44 | Son Güncelleme: 10.05.2018 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerini deşifre etme amacıyla düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : FETÖ,
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