AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlara, devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim kadrolarında bulunamayanlar ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlara üniversiteye dönüş yolu açıldı.
Öğretim üyelerine üniversite yolu açıldı
11.05.2018 - 01:12 | Son Güncelleme: 11.05.2018 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam ediyor.
Etiketler : öğretim üyesi,öğretim üyesi üniversite,
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