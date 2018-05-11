Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlara, devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim kadrolarında bulunamayanlar ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlara üniversiteye dönüş yolu açıldı.