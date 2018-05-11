Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen CHP’li 15 vekil, 19 günlük İYİ Parti macerasının ardından dün istifa ederek yeniden CHP’ye geçti. CHP’li 15 vekilin seçilmelerinin garanti olduğu illerden liste başı yapılarak ödüllendirilecekleri öğrenildi.



İKİNCİ GÜNEŞ MOTEL OLAYI

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce verdiği kararlar belli olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 CHP Milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. Böylelikle TBMM’de grup kurma hakkına sahip olan İYİ Parti, seçimlere girmeyi garantilemişti. 15 vekilin istifası seçmene saygısızlık olarak değerlendirilerek büyük tepki çekmiş ve ikinci Güneş Motel olayı olarak değerlendirilmişti.



GRUPLA DEĞİL İMZAYLA

Milletvekilliği seçimlerine katılmayı garantilemesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup kararıyla Cumhurbaşkanı adaylığı imkânı olmasına rağmen imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmayı tercih etmişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığının belli olmasının ardından, istifacı 15 milletvekili dün İYİ Parti’den istifa ederek yeniden CHP’ye geçti.

Milletvekili aday adaylığı başvuru süreci 2 Mayıs’ta sona erdi ancak alınan bilgilere göre 15 CHP’li vekil bizzat Kılıçdaroğlu tarafından seçilmelerinin garanti olduğu illerde liste başı yapılacak. Bu durum, CHP’li 15 vekilin İYİ Parti’de kaldıkları 19 günün karşılığında liste başı olarak yeniden vekilliği garanti ettikleri şeklinde yorumlandı. Öte yandan, imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterilseydi, dünkü istifalarla birlikte partisi grup vasfını kaybettiği için adaylığı da düşecekti.

İşte o vekiller

Burcu Köksal

Mustafa Tuncer

Nihat Yeşil

Hüseyin Yıldız

Ahmet Aydın

Mehmet Göker

N. Altaca Kayışoğlu

Erkan Aydın

Tufan Köse

Okan Gaytancıoğlu

Tacettin Bayır

Çetin Arık

Fatma K. Hürriyet

Ömer Fethi Gürer

Ünal Demirtaş

O lekeyi alınlarını öperek çıkaramazsın



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP’ye dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunu Türk demokrasi tarihinde Güneş Motel’den daha büyük bir kara leke, siyasal ahlaksızlık olarak nitelendiren Bozdağ, şöyle devam etti: Orada milletvekilleri pazarlık yaptılar, kendileri gittiler. Ama burada bir partinin genel başkanı, kendi milletvekillerini başka bir partiye ağlata ağlata gönderdi, ağlata ağlata teslim etti. Şimdi geri alıyor.

“Madem demokrasi var, neden zorla bu milletvekillerini partinizden gönderdiniz?” sorusunu yönelten Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu, CHP’de demokrasinin olmadığını, tek adamlığın ve Kılıçdaroğlu diktatörlüğünün hâkim olduğunu çok net gösteriyor. Demokrasi tarihimizin en kara lekesini, bu milletvekillerinin alnına, CHP’nin siciline, bu kara lekeyi sürdünüz. Şimdi milletvekillerinin alnından öperek geri aldığını görüyoruz. Ama öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değildir.



2 BİN 470 DEĞİŞİKLİK

Anayasa değişikliği uyum yasalarının 6 ay içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü de belirten Bozdağ “Şu anda yürürlükte 879 kanun, 80 Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. Yaklaşık olarak yetki kanun kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521. madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483. Değiştirilecek madde sayısı iki bin 470 olarak yaptığımız tespitler içinde öngörülmektedir” ifadesini kullandı.