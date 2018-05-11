Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Hazırlanan iddianamede “terörün finansmanı” suçu yönetilen Batmaz’ın, darbe girişimi öncesi diğer şüphelilerin üzerine devrettiği, hukuk dışı yollarla edinmiş olduğu İstanbul’un lüks yerlerinde bulunan ev ve iş yerlerini FETÖ’ye fon sağlamak amacıyla topladığı aktarıldı. Batmaz’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara’ya gelmek için kullandığı 34 ZD 2676 plakalı aracın darbe toplantılarının yapıldığı Çayyolu’ndaki 3 katlı villanın karşı tarafında park hâlinde iken şüpheli Özkan Düzkaya tarafından çekiciyle İstanbul’a götürüldüğü belirtildi. Batmaz’ın, Özkan Düzkaya’nın üstüne kayıtlı olduğu belirlenen aracı 15 Temmuz’dan önce de kullandığı tespit edildi. Kemal Batmaz ve firari Adil Öksüz’ün kullandığı araçları Hava Kuvvetleri İstanbul bölgesi Astsubay yapılanmasından sorumlu "Mazhar" kod adlı mahrem imam Rüştü Karakaya’nın da kullandığı belirlendi.



Eski HSYK Genel Sekreteri olan ve FETÖ’den tutuklu bulunan Muzaffer Bayram’ın evinde yakalanan Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Ocak 2014’te Bank Asya’ya 172 bin TL para yatırdığı tespit edildi. Kadın doğum doktoru olan Gonca Batmaz’ın, firari imam Adil Öksüz’ün kayınvalidesini FETÖ’cü firari iş adamlarından Mehmet Sungur vasıtasıyla tedavi ettiği aktarıldı.

Ataşehir’deki lüks rezidansta bulunan ofisin sahibi görünen şüpheli Mustafa Caymaz’ın ise Kemal Batmaz’ın örgüte ait Bank Asya hesabından kredi kullandığı tespit edildi. Caymaz’ın 2015 tarihinde ayrı ayrı 519 bin ve 500 TL para yatırarak borcunu kapattıktan sonra ofisin şüpheliye satıldığı bildirildi.