Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün abla yapılanması içinde görev alan ve BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında 11/05/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedi.