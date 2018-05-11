Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün abla yapılanması içinde görev alan ve BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında 11/05/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedi.
Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
11.05.2018 - 09:45 | Son Güncelleme: 11.05.2018 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün abla yapılanması içinde görev alan ve BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında 11/05/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir
Etiketler : fetö,ankara,
559725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559725.aspx
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