Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  FETÖ'nün abla yapılanması içinde görev alan ve BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20  şüpheli hakkında 11/05/2018  tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedi.