Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez dinlettiği 'Er oğlu Erdoğan' isimli şarkısını Ceyhun Çelikten hazırladı. Şarkı ilk kez Ankara'da AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesi gençlere dinletildi.

Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.

ŞARKININ SÖZLERİ

Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."