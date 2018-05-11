Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye, yaklaşan mübarek ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı

Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan da ulaştıracağı yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile hayırseverleri mutlu edecek.

Dernek Ramazan’dan önce ihtiyaç sahibi binlerce aileye Ramazan gıda kolisi ulaştırmaya başladı.

Deniz Feneri, 22 yıl önce sadece iyilik için çıktığı yolda yürümeye samimiyet, iyi niyet ve kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye’nin iyilik ve yardımlaşma denince akla gelen yegane kurumu olan Deniz Feneri ’nin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olabilmek adına sunduğu Ramazan Projeleri şöyle;

Bir Kumanya da Sen Bağışla

Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 60.000 aileye gıda kolisi dağıtılıyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 120 TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayabilirler.

10.000 kişiye Bayramlık

Hayırseverler Deniz Feneri’nin Bayramlık Projesine 150 TL katkıda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuğu sevindirebilir, ona bayram günü arkadaşları gibi yepyeni kıyafetler giymenin sevincini yaşatabilirler. Deniz Feneri bu Ramazan 10.000 ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştıracak.

5000 Yetime Bayram Harçlığı

Bu bayram 5.000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştıracağı 100 TL'lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçacak.

Yetim iftarı

Türkiye ve dünyada 50 ülkede yetim iftarları düzenlenecek. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü (30 Mayıs)da dernek, 3 kıta 50 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapacak. Ayrıca Yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtılacak.

Suriyeli kardeşlerimize yardım

Suriye ve Türkiye'deki 10.000 Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapılacak. Derneğimizin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde 9000 kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” ve “ Ehli Şam kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtılacak.

İftarda Buluşuyoruz

Deniz Feneri Derneği ailesi farklı illerde ve ülkelerde düzenleyeceği iftarlarla bir araya geliyor. Deniz Feneri yöneticileri, çalışanları, gönüllüleri, bağışçıları ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz “İftarda Buluşuyoruz” projesi kapsamında aynı sofrayı paylaşacak. Bu Ramazanda 3.000 kişi aynı sofrada buluşup iftar açarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Misafirhane

Yakınlarının tedavisi için Ankara’ya gelen ve kalacak yerleri olmadığından hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhanesi kapılarını açıyor. Ankara’da bulunan misafirhanemizde barınma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor.

Bağışçılarımız bir hasta yakınının 1 günlük konaklama ve yemek ihtiyacını 30 TL ile karşılayabilir.

Adak, Akika, Şükür Kurbanı

Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 840 TL, yurt dışı 440 TL'dir.

Dünyada Ramazan

Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak. Afganistan, Bangladeş, Filistin, Gana, Irak, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 50 ülkede yapılacak iftarlarla kardeşlik bağlarımız pekişecek.

1001 Çocuk 1001 Dilek rüyası Ramazan da gerçek oluyor

Toplamda yıl içerisinde hayallerine başvurduğumuz 2100 yetim çocuğumuza bize yazdıkları ve hayal ettikleri hediyeleri teslim alacaklar.

Dünya yetimlerine bayram harçlığı

Toplamda 50 ülkede iftar yapılırken 25 ülkeye ise gönüllülerimizin de yer alacağı ekipler gidecek ve İslam dünyası yetimlerine iftar,yetim harçlığı ve gıda + giyim malzemesi dağıtılacak.

Bayram Ziyaretleri

Deniz Feneri Derneği’nin çalışanları ve gönüllüleri mübarek ramazan ayında eli öpülesi büyüklerimizi kaldıkları huzurevlerinde ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını almaya gidecek

Bağış Yap Vergiden Düş

Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı “Gıda Bankacılığı” kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

Kumanyalarınızı Birlikte Dağıtalım

Bu Ramazan yoksul aileler için hazırladığınız gıda kolilerinizi birlikte dağıtalım. Kolileri siz hazırlayın, istediğiniz ilden, istediğiniz ihtiyaç sahibi aileyi size biz haber verelim.

Fitre ve Zekâtlarınızı Vermeyi Unutmayın

Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için belirlediği 19 TL’yi 5407’ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Ayrıca diğer projelerin ayrıntılarına ulaşmak isteyen hayırseverler www.denizfeneri.org.tr adresinden bilgi alabilirler…