Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, “Türkiye Rehabilitasyon Modeli” merkezleri hakkında bilgi verdi. 20 ülkenin sisteminin incelendiğini anlatan Yılmaz, bu çalışmalar sonucunda Türk kültürüne uygun bir rehabilitasyon merkezinin ortaya çıktığını ifade etti.



İLK ETAPTA 10 İLDE AÇILACAK

Merkezlerin 40 kişilik olacağını söyleyen Yılmaz, şunları aktardı: 10 ilde rehabilitasyon merkezi açılacak. Bu merkezler, Türk aile yapısına uygun rehabilitasyon hizmeti verecek. Yurt dışındaki merkezlerde tedavi sürecine aile katılmıyor. Ancak bizdeki verilere göre örneğin AMATEM’deki tedavi görenlerin yüzde 90’ı ailesiyle yaşıyor. Dolayısıyla biz sürece aileleri dahil ederek uygun bir yapı oluşturduk. Türkiye rehabilitasyon merkezlerinin diğer bir özelliği de meslek edindirme programının usta- çırak ilişkisine dayanması. Biz burada Ahilik geleneğinden yola çıkarak ahlaki ve mesleki beceri anlamında ahiliği model aldık. Kişi önce tedavi olacak sonra rehabilite edilecek ve hayatının devamında danışmanlık alacak.