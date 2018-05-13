Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çopk yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz."

"Sayın Bahçeli'nin talebi, kendisine ait bir tekliftir. Bizim böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur."

"Biz hücre yenilemesini siyasetten başaran bir partiyiz. Eksiklerini güçlendiren, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, sıkıntı varsa gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koyma gayretinde olacağız. Biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Milletvekili sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız bunun hakkını dört dörtlük vermeli. Kimlerin zaafları varsa, kimlerin falsosu olmuşsa yürümek mümkün değil."

"Faiz konusundakii düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın. Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Birileri gibi bedava konut verelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır."

"Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bize dokunana dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Terör örgütü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Terör koridoru oluşturmaya çalıştıkları bölgeyi kontrol altına aldık, almaya devam edeceğiz. Şu an 10 gözlem noktası elimizin altında, 11, 12 gözlem noktasını da bu hafta içinde bitireceğiz. Bundan sonra da İdlib ile ilgili sorunlar çözülecek. Bizim Münbiç sorunumuz var, Tel Rıfat sorunumuz var. Verdikleri sözü tutarlarsa Münbiç'i PYD'nin terk etmesini istiyoruz. Bölgenin insanları oraya yerleşsin."

"Anneler gününü kutluyorum. Anneleri olanların annelerinin ayaklarının altlarını öpmesini, cennetin kokusunu almasını tavsiye ediyorum. Rabbim bizi annesiz hayattan korusun"