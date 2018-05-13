Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk istihbarat birimleri, Irak ve ABD’nin işbirliğiyle terör örgütü DEAŞ’ın elebaşlarından İsmail Alwaan el-Ithawi’yi geçen şubatta Sakarya’da gözaltına aldı. Teröristin Irak’a sınırdışı edilmesiyle, Irak ve ABD’nin operasyonunda DEAŞ elebaşları Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el-Karbuli ve Essam el-Zevbai de Irak ve Suriye’de yakalandı. Saddam el-Cemal’in, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin sağ kolu ve veliahtı olduğu belirtildi.

El-Cemal’in yakın akrabası olan Kaser el-Haddavi de ABD’nin operasyonundan birkaç gün önce, MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla İzmir’de yakalandı. 14 Aralık 2017’de Suriye’nin Şaidat kasabasında 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında olan ve tutuklanan El-Haddavi’nin ifadesinde Saddam el-Cemal’den şöyle bahsettiği ortaya çıktı: "El-Cemal, kız kardeşimle evli. Deyrizor’un en yetkili komutanı. Kafa kesen birisi. Bağdadi’den sonra en etkin kişi.