Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün, 'ümit abileri' ve 'ümit ablalarını' sahaya sürerek, örgüt tabanındaki çözülmeyi önlemek istediğini tespit eden güvenlik ve istihbarat birimleri, itirafçı ümit sorumlularının verdiği bilgiler doğrultunda canlı ümit hücrelerini deşifre etti. Yapılan operasyonlarla hareket kabiliyeti azalan örgütün, canlı hücrelerini, hapishanedeki örgüt üyelerinin ailelerini organize halde tutmak için FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla bu yapıyı görevlendirdiği belirlendi.

Örgütte esnaf, öğretmen, mahrem, akademisyen gibi yapıların ayrı ayrı ümit imamlarının olduğu tespit edildi. Bunların örgütten çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmış örgüte finans sağlayabilecek kişiler ile irtibat kurarak, tekrar örgüte kazandırmak için çalıştığı ortaya çıkarıldı. Ümit imamlarının en çok başvurduğu ikna yöntemi ise rüyalar...



Fetullah Gülen'in ümit imamlarına, 'Özellikle itirafçı olanlar ve aileleriyle irtibata geçerek diyaloğunuzu sürdürün. Seçimler öncesi herkese ulaşın" şeklinde notlar gönderdiği tespit edildi. Güvenlik ve istihbarat birimleri, ümit imamlarının şu anda canlı devam eden faaliyetlerini ve hücrelerini takibe aldı. (Sabah)