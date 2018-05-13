Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Formun güçlenmesi için destek vermekle yetinmedik, fırsat buldukça da katıldık. Ülkemizde geçen yıl Antalya'da forum yapmıştık. Birleşik Krallık 2016'daki Brexit kararı için adımlar atıyor. Kendisini Brexit sonrası döneme hazırlık için çalışıyor. Birleşik Krallık'ın FETÖ ile mücadele gösterdiği samimi tavır ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli. Doğrudan şahsımı ve seçilmiş hükümetimizi hedef alan bu hain saldırı konusunda dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere makamları demokrasiden yana tavrını koydu. Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın genişlemesi ilişkilerimizi yakınlaştıran bir başka husus. Ticaret her dönemde ilişkilerimizi yakınlaştıran lokomotif olmuştur. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. May, geçen yıl ziyarette bulunduğunda 20 milyar dolar hedef koyduk. Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimiz ie Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz. Türkiye genç, dinamik, yetişmiş, güçlü alt yapımız ile ülkemizi daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz."