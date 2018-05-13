Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumunda konuştu. Erdoğan konuşmasını gerçekleştirirken, Londra'da kalacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tezahüratlarla Cumhurbaşkanını bekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi
13.05.2018 - 17:36 | Son Güncelleme: 13.05.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı kritik ziyaretin ilk durağı Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu oldu. Erdoğan forumda konuşurken Londra ziyareti süresince ikamet edeceği otelin önüne büyük bir kalabalık geldi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,ingiltere,
560018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560018.aspx
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