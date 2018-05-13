Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumunda konuştu. Erdoğan konuşmasını gerçekleştirirken, Londra'da kalacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tezahüratlarla Cumhurbaşkanını bekledi.