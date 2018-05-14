Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç ‘kader kurbanları’nı afla taltif etmek niye akıllara gelmez” diyerek af getirilmesini gündeme taşıdı. Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren Bahçeli'nin bu çağrısı İngiltere'ye hareketinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama şu anda hükûmetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

CHP ise af çağrısını olumlu karşıladı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi: Bu meseleler Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak, Twitter mesajlarıyla görüşülecek işler değildir. Parlamentoda oturur konuşuruz. Böyle bir tablo ne isteniyor, ne çerçevesi var bakmak lazım.

MHP lideri Bahçeli ise af çağrısını yineledi. MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, şu görüşlere yer verdi: Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç hâline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız."