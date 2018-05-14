Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer, kazanın ardından ilk paylaşımını nişanlısının annesinin fotoğrafıyla yaptı. Mina'yı istemeye gittiklerinin gün nişanlısının annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çok seviyorum!" notunu düştü.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan'da Murat Gezer ile dünyaevine girecekti .

NİŞANLISINA AİT HİÇBİR ŞEYİ SİLEMEDİ

Murat Gezer Instagram hesabında nişanlısı Mina Başaran'a ait hiçbir fotoğrafı silmedi