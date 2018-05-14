Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İdil ilçesi Bagok bölgesinde İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi. Haberli köyü Bagok bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i ağır 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan asker Ankara'ya sevk edildi.



Bölgede hava destekli operasyon devam ediyor.