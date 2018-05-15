Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD'nin bu uygulamasına tepki gösteren Kahraman, "ABD uluslararası hukuku ve kararları hiçe sayarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. Bununla dünya ve bölge barışına önüne geçilemez şekilde büyük bir darbe vurmuştur. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu takbih ve telin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Kudüs'ün üç semavi dinin kutsal kabul ettiği bir şehir olduğuna dikkati çekti. Kudüs'ün, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre uluslararası statüye sahip olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti: "Kudüs'te bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Dünyanın gözü önünde insanlık ve manevi değerler katledilmektedir. İnanç dünyası ve tüm insanlık, bir bütün halinde, kabul edilemez bu duruma karşı gerekeni yapmalıdır. İsrail'in yaptığı bu devlet terörüne ve insanlık dramına karşı sessiz kalınmamalıdır. Türkiye gereken tavrını göstermekte ve göstermeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İslam alemini, inanç dünyasını ve bütün insanlığı bu zulme, bu drama ve devlet terörüne karşı sessiz kalmamaya, karşı durmaya davet ediyoruz."