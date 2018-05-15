Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Bu kapsamda abisi Şakir Batmaz’ın ise bunun vermiş olduğu kolaylıkla kendisini gizleme gereği duymadan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alınacak örgüt üyeleriyle ilgili çalışma yaptığı bildirilmişti. Mülakat Komisyonu, Er Alımı Komisyon Kurulu, Sivil Kaynaktan Subay Alımı Komisyonu ve Uzman Erbaş Alımı Komisyonu gibi komisyonda görev alan üst düzey komutanlarla irtibatı tespit edilen Batmaz’ın bu komisyonlardaki alımcıların kararlarında etkili olduğu aktarılmıştı. Bunun üzerine Savcılık, Batmaz’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Mülakat Komisyonları’yla bağlantısını mercek altına aldı. Bu kapsamda Batmaz’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bulunan personellerle 1999-2016 yılları arasında sürekli irtibatının olduğu tespit edildi. Batmaz’ın Deniz Kuvvetlerinin 2011-2016 yılları arasında yapmış olduğu sınav ve Mülakat Komisyonları’nda görevli olan askeri personellerle görüşmelerinin bulunduğu da belirlendi.



O İSİMLER ŞÜPHELİ

Batmaz’ın, 12 Haziran 2015’te Yalova’da Deniz Müzesi Komutanlığında 12 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe 125’inci yılında Deniz Astsubaylığı” konulu panele konuşmacı olarak katıldığı belirlenmişti. Panelde Batmaz’ın beraber fotoğraf çektirdiği 12 TSK mensubu 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadı. FETÖ’nün kara kutusu listesinin çıktığı Deniz Harp Okulu Komutanlığı eski Dekan sekreteri Yarbay Şükrü Bostan’ın 2006-2012, Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu eski Alay Komutanı Albay Fehmi Türksever’in 2010-2011-2015, Deniz Harp Okulu eski Komutanı Kurmay Albay Çetin Özaktan’ın 2014-2015, eski Deniz Binbaşı Hakan Dalkıran’ın 2013-2014, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Eğitim ve Öğretim eski Başkanı Albay Osman Özyazıcı’nın 2014-2015 yıllarında Mülakat Komisyonlarında görevli oldukları belirlendi. Söz konusu isimler soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer aldı.

Batmaz’ın irtibatlı olduğu bazı isimleri tespit eden Savcılık, diğer isimlerin belirlenmesi için de çalışmalarını sürdürülüyor. Batmaz’ın HTS kaydının çıkarılmasının ardından şüpheli sayısının artacağı değerlendiriliyor. Ayrıca, mülakat komisyonunda görev alarak FETÖ’yle bağlantısı olduğunu tespit edilen şüphelilerin öğrencileri seçerken, örgütsel metotlar uyguladıklarını belirlendi. Savcılık, bu sayede sınavı kazanan şüphelileri de mercek altına aldı.