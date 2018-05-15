Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararları verildi.

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen şüphelilerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı.

Bu kapsamda halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 6 ilde devam ettiği açıklandı.

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon soruşturmasında dün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 72 albay hakkında 14 ilde gözaltı işlemi başlatmıştı.