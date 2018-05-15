Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el Uthaymeen, Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Kudüs'teki gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs için diplomasi trafiği
15.05.2018 - 12:02 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri, Ürdün, Endonezya ve İran Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,dışişleri bakanı,
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