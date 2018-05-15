Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el Uthaymeen, Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Kudüs'teki gelişmeler ele alındı.