Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'le Buckingham Sarayı'nda bir araya geldi. Kraliçe ile yapılan görüşmeden ilk kareler yayınlandı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanacak.

ERDOĞAN'IN LONDRA ZİYARETİ

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Galler Prensi Charles ile bir araya gelmişti.