İstanbul'un Pendik ilçesinde arabalı vapur, iskeleye sert bir şekilde çarptı. Büyük paniğe neden olan olayda çok sayıda yolcu yaralandığı öğrenildi.
İstanbul'da arabalı vapur iskeleye çarptı
15.05.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Pendik'te arabalı vapur, iskeleye sert bir şekilde vurdu. Olayda çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.
Etiketler : pendik,istanbul,
560277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560277.aspx
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