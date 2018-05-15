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Erdoğan'dan Netanyahu'ya tokat gibi cevap
15.05.2018 - 18:29 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60’ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd (ırk ayrımı) ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? 10 Emir’i okuyun" dedi.
Etiketler : netanyahu,dünya haberleri,
560299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560299.aspx
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