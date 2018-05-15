Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’ye düzenlediği gezi kapsamında başkent Londra’daki Başbakanlık binasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi
15.05.2018 - 19:43 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İngiltere Başbakanı Theresa May,
560306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560306.aspx
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