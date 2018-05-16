Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarısöğüt “Mevcut gaz türbinli turbojet motorlar kerosenle çalışırken, geliştirdiğim bu motor kerosenin yanı sıra LPG, propan, bütan, 130 oktan uçak benzini ve motorinle rahatlıkla harekete geçebiliyor” dedi. Yakıt maliyetini düşüren bu özelliğin yanı sıra özel yanma odası sayesinde emisyon da azaldı, çevreci bir motor ortaya çıktı. Motor, roketlerin turbo pompalarında, insansız hava araçlarında, elektrik üretme tesislerinde rahatlıkla kullanılabilecek.