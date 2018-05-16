Sarısöğüt “Mevcut gaz türbinli turbojet motorlar kerosenle çalışırken, geliştirdiğim bu motor kerosenin yanı sıra LPG, propan, bütan, 130 oktan uçak benzini ve motorinle rahatlıkla harekete geçebiliyor” dedi. Yakıt maliyetini düşüren bu özelliğin yanı sıra özel yanma odası sayesinde emisyon da azaldı, çevreci bir motor ortaya çıktı. Motor, roketlerin turbo pompalarında, insansız hava araçlarında, elektrik üretme tesislerinde rahatlıkla kullanılabilecek.
6 farklı yakıtla çalışan turbojet motor
16.05.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de uçak bakım ve bilişim teknolojileri alanlarında eğitim veren lisede öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Eray Sarısöğüt, 6 farklı yakıtla çalışabilen yerli gaz türbinli turbojet motor üretti.
Etiketler : turbojet,
560343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560343.aspx
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