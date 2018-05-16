9 yıldır süren Türkiye Gençlik Ödülleri, bu yıl 6 milyon gencin oylarıyla sahiplerini buldu. 39 farklı kategoride, 390 aday, ödülü alabilmek için yarıştı. Bu yıl katılanların oylarıyla TGRT Haber Ana Haber Programı ‘En İyi Ana Haber Programı’ kategorisinde birinci seçildi. TGRT Haber adına ödülü Ana Haber Spikeri Mehmet Aydın aldı. Aydın yaptığı konuşmada Kudüs’te yaşanan İsrail katliamlarına dikkat çekti.
‘En İyi Ana Haber Programı’ TGRT Haber
16.05.2018 - 06:46 | Son Güncelleme: 16.05.2018 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gençlik Ödülleri’nde TGRT Haber Ana Haber Programı ‘En İyi Ana Haber Programı’ kategorisinde birinci oldu.
Etiketler : tgrt haber,
560366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560366.aspx
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