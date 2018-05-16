Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 yıldır süren Türkiye Gençlik Ödülleri, bu yıl 6 milyon gencin oylarıyla sahiplerini buldu. 39 farklı kategoride, 390 aday, ödülü alabilmek için yarıştı. Bu yıl katılanların oylarıyla TGRT Haber Ana Haber Programı ‘En İyi Ana Haber Programı’ kategorisinde birinci seçildi. TGRT Haber adına ödülü Ana Haber Spikeri Mehmet Aydın aldı. Aydın yaptığı konuşmada Kudüs’te yaşanan İsrail katliamlarına dikkat çekti.