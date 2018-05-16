Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Peki Barış Atay kimdir? Aslen nerelidir? Barış Atay kaç yaşında

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, (d. 22 Eylül 1981, Wilhelmshaven), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. 1981’de Almanya’da doğan Mengüllü, buradan sonra 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya’da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Mengüllü, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Ancak asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir. 8 Mart 2013’te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013’te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.