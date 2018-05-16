Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüşüyor.

ÇETİNKAYA DA AK PARTİ'DE

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamadan dakikalar sonra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Genel Merkez'deydi.

Bakanların da Genel Merkez'de olması 'ekonomi zirvesi mi toplanacak' sorusunu gündeme getirdi. Ancak son bilgiler Çetinkaya'nın İran Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisiyle yapılacak görüşmeye katılacağı yönünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması. AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak.